"Мілан" звільнив Гаттузо з поста головного тренера
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Гранд італійського футболу "Мілан" за допомогою власного сайту оголосив про звільнення головного наставника Дженнаро Гаттузо, повідомляє УНН.
"Россонері" та Гаттузо розійшлися по взаємній згоді. Тепер міланський клуб розпочне пошуки нового наставника перед початком перших матчів сезону в Серії А та Ліги Європи.
"Я мав честь познайомитися з Ріно Гаттузо протягом останніх шести місяців з моменту мого прибуття в клуб. Ріно доклав усіх зусиль в цьому сезоні і працював невпинно, завжди беручи на себе повну відповідальність, ставлячи клуб вище всіх інших міркувань. Я хочу сказати від щирого серця, спасибі, Ріно", - заявив генереальний директор "Мілану" Іван Газідіс.
Примітно, що під керівництвом фахівця, який очолив міланців в 2017-му році, команда провела 82 матчі, в яких здобула 40 перемог, зазнала 20 поразок і 22 рази зіграла внічию.
Додамо, "Мілан" із Гаттузо посів у цьому сезоні 5-те місце в Серії А і на одне очко відстав від потрапляння до зони Ліги чемпіонів.