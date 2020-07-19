"Милан" завоевал разгромный выигрыш в чемпионате Италии

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 37691 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 102209 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 107113 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 134347 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110926 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 131824 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102148 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102598 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104446 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102069 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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"Милан" завоевал разгромный выигрыш в чемпионате Италии

"Милан" завоевал разгромный выигрыш в чемпионате Италии

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 июля. УНН. В матче 34-го тура итальянской Серии А "Милан" одержал большую разгромную победу над "Болоньей", передает корреспондент УНН.

Встреча проходила на стадионе "Сан-Сиро" в Милане и завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев. На 10 минуте после атаки на левом фланге и прострела оттуда от Эрнандеса отличился Салемакерс. В середине тайма выбивание мяча голкипера Скорпуски соперника, привело к голу в исполнении Чалханоглу.

Под конец тайма голом ударом в верхний угол ворот отметился японский легионер Томиясу. После перерыв мячи влетали только в сетку "Болоньи": забивали Беннасер, Ребич и Калабриа.

Заметим, "Милан" набрал 56 очков и после этой победы обогнал "Наполи" (53) и поднялся на шестое место. Команда не проигрывает на протяжении девяти матчей подряд. "Болонья" (43) не может победить в четвертом туре подряд, команда находится на 10-й строчке.

Украинские Национальные Новости

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