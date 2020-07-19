"Милан" завоевал разгромный выигрыш в чемпионате Италии
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. В матче 34-го тура итальянской Серии А "Милан" одержал большую разгромную победу над "Болоньей", передает корреспондент УНН.
Встреча проходила на стадионе "Сан-Сиро" в Милане и завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев. На 10 минуте после атаки на левом фланге и прострела оттуда от Эрнандеса отличился Салемакерс. В середине тайма выбивание мяча голкипера Скорпуски соперника, привело к голу в исполнении Чалханоглу.
Под конец тайма голом ударом в верхний угол ворот отметился японский легионер Томиясу. После перерыв мячи влетали только в сетку "Болоньи": забивали Беннасер, Ребич и Калабриа.
Заметим, "Милан" набрал 56 очков и после этой победы обогнал "Наполи" (53) и поднялся на шестое место. Команда не проигрывает на протяжении девяти матчей подряд. "Болонья" (43) не может победить в четвертом туре подряд, команда находится на 10-й строчке.