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19 березня, 18:42 • 102573 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 145642 перегляди

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19 березня, 10:24 • 135691 перегляди

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"Мілан" завоював розгромний виграш в чемпіонаті Італії

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 липня. УНН. У матчі 34-го туру італійської Серії А "Мілан" здобув велику розгромну перемогу над "Болоньєю", передає кореспондент УНН.

Зустріч проходила на стадіоні "Сан-Сіро" в Мілані і завершилася з рахунком 5:1 на користь господарів. На 10 хвилині після атаки на лівому фланзі та прострілу звідти від Ернандеса відзначився Салемакерс. В середині тайму вибивання м'яча голкіпера Скорпускі на суперника, призвело до голу у виконанні Чалханоглу.

Під завершення тайму голом ударом у верхній кут воріт відзначився японський легіонер Томіясу. Після перерву м'ячі влітали тільки у сітку "Болоньї": забивали Беннасер, Ребіч та Калабріа.

Зауважимо, "Мілан" набрав 56 очок та після цієї перемоги обігнав "Наполі" (53) і піднявся на шосте місце. Команда не програє протягом дев'яти матчів поспіль. "Болонья" (43) не може перемогти в четвертому турі поспіль, команда перебуває на 10-му рядку.

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