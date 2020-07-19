"Мілан" завоював розгромний виграш в чемпіонаті Італії

Зустріч проходила на стадіоні "Сан-Сіро" в Мілані і завершилася з рахунком 5:1 на користь господарів. На 10 хвилині після атаки на лівому фланзі та прострілу звідти від Ернандеса відзначився Салемакерс. В середині тайму вибивання м'яча голкіпера Скорпускі на суперника, призвело до голу у виконанні Чалханоглу.

Під завершення тайму голом ударом у верхній кут воріт відзначився японський легіонер Томіясу. Після перерву м'ячі влітали тільки у сітку "Болоньї": забивали Беннасер, Ребіч та Калабріа.

Зауважимо, "Мілан" набрав 56 очок та після цієї перемоги обігнав "Наполі" (53) і піднявся на шосте місце. Команда не програє протягом дев'яти матчів поспіль. "Болонья" (43) не може перемогти в четвертому турі поспіль, команда перебуває на 10-му рядку.