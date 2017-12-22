"Милан" в рамках "фейер-плей" оштрафовали на 20 млн евро

Сначала команда должна заплатить 5 млн евро, а еще на 15 оштрафована условно в случае, если получит некоторые финансовые результаты в будущем.

Решение вызвано тем, что руководство "россонери" не смогло договориться о добровольной сделке.

Напомним, что летом 2017 года "россонери" потратили более 200 млн евро на трансферы, но при этом пока имеют 24 очка, занимают только 8-е место и отстают от лидера Серии А "Наполи" почти в два раза (42).

Как сообщал УНН, ранее "Милан" назначил Дженнаро Гаттузо на пост главного наставника вместо Винченцо Монтелла.