"Мілан" в рамках "феєр-плей" оштрафували на 20 мільйонів євро
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Керівництво італійського футбольного гранду "Мілана" зобов'язали сплатити 20 мільйонів євро в УЄФА в межах врегулювання фінансового "феєр-плей", інформує УНН з посиланням на Football Italia.
Спочатку команда має сплатити 5 млн євро, а ще на 15 оштрафована умовно у випадку, якщо отримає деякі фінансові результати в майбутньому.
Рішення викликане тим, що керівництво "россонері" не змогло домовитися щодо добровільної угоди.
Нагадаємо, що влітку 2017-го "россонері" витратили більше 200 млн євро на трансфери, але при цьому наразі мають 24 очки, посідають тільки 8-ме місце і відстають від лідера Серії А "Наполі" майже в два рази (42).
Як повідомляв УНН, раніше "Мілан" призначив Дженнаро Гатузо на пост головного наставника замість Вінченцо Монтелли.