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Николаевский аэропорт под контролем ВСУ

Николаевский аэропорт под контролем ВСУ

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Киев. 7 марта. УНН. Николаевский аэропорт под контролем Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, сообщает УНН.

Цитата

"Аэропорт наш! Продолжаем выбивать в других направлениях", - сказал Ким.

Ким добавил, что врагов оттеснили из аэропорта и нескольких точек вокруг Николаева. Сейчас ищут сбежавших врагов.

Дополнение

Ким сообщал, что оккупанты зашли в Николаевский аэропорт, но их оттуда выбьют.

Также глава ОГА отметил, что в Николаеве работают украинские военные, город обороняется от российских оккупантов. Он добавил, что враг убьется о стену.

"Наваливают хорошо, мы им тоже наваливаем. Все хорошо, не волнуйтесь. Город обороняется. Сейчас враг убьется о стену. Гражданские сидим в укрытиях, военные работают", - сказал Ким в видеосообщении в 9:30.

Ранее

В Николаеве в результате вражеского обстрела "Смерчами" утром 7 марта возникло пять пожаров - в жилом секторе и на объектах промышленности, сообщили в ГСЧС Украины. Городской голова Александр Сенкевич уточнил, что часть Николаева осталась без теплоснабжения.

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