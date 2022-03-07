Николаевский аэропорт под контролем ВСУ
Киев • УНН
Киев. 7 марта. УНН. Николаевский аэропорт под контролем Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, сообщает УНН.
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"Аэропорт наш! Продолжаем выбивать в других направлениях", - сказал Ким.
Ким добавил, что врагов оттеснили из аэропорта и нескольких точек вокруг Николаева. Сейчас ищут сбежавших врагов.
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Ким сообщал, что оккупанты зашли в Николаевский аэропорт, но их оттуда выбьют.
Также глава ОГА отметил, что в Николаеве работают украинские военные, город обороняется от российских оккупантов. Он добавил, что враг убьется о стену.
"Наваливают хорошо, мы им тоже наваливаем. Все хорошо, не волнуйтесь. Город обороняется. Сейчас враг убьется о стену. Гражданские сидим в укрытиях, военные работают", - сказал Ким в видеосообщении в 9:30.
Ранее
В Николаеве в результате вражеского обстрела "Смерчами" утром 7 марта возникло пять пожаров - в жилом секторе и на объектах промышленности, сообщили в ГСЧС Украины. Городской голова Александр Сенкевич уточнил, что часть Николаева осталась без теплоснабжения.