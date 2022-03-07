Миколаївський аеропорт під контролем ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Миколаївський аеропорт під контролем Збройних сил України. Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, повідомляє УНН.
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"Аеропорт наш! Продовжуємо вибивати в інших напрямках", - сказав Кім.
Кім додав, що ворогів відтіснили з аеропорту та кількох точок навколо Миколаєва. Зараз шукають окупантів, які втекли.
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Кім повідомляв, що окупанти зайшли до Миколаївського аеропорту, але їх звідти виб'ють.
Також очільник ОДА зазначив, що у Миколаєві працюють українські військові, місто обороняється від російських окупантів. Він додав, що ворог уб'ється об стіну.
"Навалюють добре, ми їм теж наваляємо. Все добре, не хвилюйтеся. Місто обороняється. Зараз ворог уб'ється об стіну. Цивільні сидимо в укриттях, військові працюють", - сказав Кім у відеоповідомленні о 9:30.
Раніше
У Миколаєві внаслідок ворожого обстрілу "Смерчами" вранці 7 березня виникло п'ять пожеж - у житловому секторі та на об'єктах промисловості, повідомили у ДСНС України. Міський голова Олександр Сенкевич уточнив, що частина Миколаєва залишилася без теплопостачання.