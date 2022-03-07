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Враг зашел в Николаевский аэропорт - глава ОГА

Враг зашел в Николаевский аэропорт - глава ОГА

Киев • УНН

 • 157904 просмотра

КИЕВ. 7 марта. УНН. Враг зашел в Николаевский аэропор, но их оттуда выбьют. Об этом заявил председатель Николаевской ОГА Виталий Ким в понедельник, 7 марта, пишет УНН.

Цитата

"Друзья, мы переходим в наступление. Зас*анцы зашли на аэропорт наш Николаевский. Остальное все поотбивали. Но мы их и оттуда выпи*дуем и все будет хорошо", - сказал Виталий Ким в видеообращении по состоянию на 10:45.

Детали

Ранее сегодня Ким сообщил, что в Николаеве работают украинские военные, город обороняется от российских оккупантов. Он добавил, что враг убьется о стену.

"Наваливается хорошо, мы им тоже наваливаем. Все хорошо, не волнуйтесь. Город обороняется. Сейчас враг убьется о стену. Гражданские, сидим в укрытиях. Военные работают", - сказал Ким в видеосообщении по состоянию на 9:30.

Ранее

В Николаеве в результате вражеского обстрела "Смерчами" утром 7 марта возникло пять пожаров - в жилом секторе и на объектах промышленности, сообщили в ГСЧС Украины. Мэр города Александр Сенкевич уточнил, что часть Николаева осталась без теплоснабжения.

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