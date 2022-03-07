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Миколаїв окупанти обстріляли "Смерчами": частина міста без тепла

Миколаїв окупанти обстріляли "Смерчами": частина міста без тепла

Київ • УНН

 • 406181 перегляди

КИЇВ. 7 березня. УНН. У Миколаєві внаслідок ворожого обстрілу "Смерчами" виникло п'ять пожеж - у житловому секторі та на об'єктах промисловості, повідомили у ДСНС України. Мер міста Олександр Сєнкевич уточнив, що частина Миколаєва залишилася без теплопостачання, пише УНН.

Цитата

"Вранці 7 березня по місту Миколаєву здійснено масований обстріл житлових масивів зі Смерчів. Внаслідок чого виникло 5 пожеж в житловому секторі та об'єктах промисловості (ДП НВКГ "Зоря" - "Машпроект")", - уточнили масштаби пожеж у ДСНС.

Деталі

До ліквідації наслідків від Головного управління ДСНС України у Миколаївській області залучено 11 одиниць техніки 32 рятувальники.

Спостерігаються численні випадки виявлення ВНП в житловому секторі.

Масштаби руйнування встановлюються.

Мер міста Олександр Сєнкевич повідомив у Telegram, що "через нічні обстріли Миколаєва частина міста залишилась без теплопостачання".

Тимчасово призупинена робота чотирьох котелень:

  • вул. Безіменна, 91 (15 житлових будинків вже на циркуляції)
  • вул. Новозаводська, 48 (97 житлових будинків)
  • вул. Знам'янська, 2 (29 житлових будинків)
  • вул. Космонавтів, 43 (інфекційна лікарня)

Зазначив, що щойно спеціалісти підприємства відновлять роботу об'єктів, повідомить.

Раніше

Раніше повідомлялося, що через ворожі обстріли у Миколаєві горять житлові будинки.

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