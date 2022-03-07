Миколаїв окупанти обстріляли "Смерчами": частина міста без тепла
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. У Миколаєві внаслідок ворожого обстрілу "Смерчами" виникло п'ять пожеж - у житловому секторі та на об'єктах промисловості, повідомили у ДСНС України. Мер міста Олександр Сєнкевич уточнив, що частина Миколаєва залишилася без теплопостачання, пише УНН.
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"Вранці 7 березня по місту Миколаєву здійснено масований обстріл житлових масивів зі Смерчів. Внаслідок чого виникло 5 пожеж в житловому секторі та об'єктах промисловості (ДП НВКГ "Зоря" - "Машпроект")", - уточнили масштаби пожеж у ДСНС.
Деталі
До ліквідації наслідків від Головного управління ДСНС України у Миколаївській області залучено 11 одиниць техніки 32 рятувальники.
Спостерігаються численні випадки виявлення ВНП в житловому секторі.
Масштаби руйнування встановлюються.
Мер міста Олександр Сєнкевич повідомив у Telegram, що "через нічні обстріли Миколаєва частина міста залишилась без теплопостачання".
Тимчасово призупинена робота чотирьох котелень:
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- вул. Безіменна, 91 (15 житлових будинків вже на циркуляції)
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- вул. Новозаводська, 48 (97 житлових будинків)
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- вул. Знам'янська, 2 (29 житлових будинків)
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- вул. Космонавтів, 43 (інфекційна лікарня)
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Зазначив, що щойно спеціалісти підприємства відновлять роботу об'єктів, повідомить.
Раніше
Раніше повідомлялося, що через ворожі обстріли у Миколаєві горять житлові будинки.