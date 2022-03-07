Николаев оккупанты обстреляли "Смерчами": часть города без тепла
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. В Николаеве в результате вражеского обстрела "Смерчами" возникло пять пожаров - в жилом секторе и на объектах промышленности, сообщили в ГСЧС Украины. Мэр города Александр Сенкевич уточнил, что часть Николаева осталась без теплоснабжения, пишет УНН.
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"Утром 7 марта по городу Николаеву осуществлен массированный обстрел жилых массивов со Смерчей. В результате чего возникло 5 пожаров в жилом секторе и объектах промышленности (ГП НПКГ "Заря" - "Машпроект")", - уточнили масштабы пожаров в ГСЧС.
Детали
К ликвидации последствий от Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области привлечено 11 единиц техники и 32 спасателя.
Наблюдаются многочисленные случаи обнаружения ВОП в жилом секторе.
Масштабы разрушений устанавливаются.
Мэр города Александр Сенкевич сообщил в Telegram, что "из-за ночных обстрелов Николаева часть города осталась без теплоснабжения".
Временно приостановлена работа четырех котельных:
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- ул. Безымянная, 91 (15 жилых домов уже на циркуляции)
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- ул. Новозаводская, 48 (97 жилых домов)
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- ул. Знаменская, 2 (29 жилых домов)
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- ул. Космонавтов, 43 (инфекционная больница)
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Отметил, что как только специалисты предприятия возобновят работу объектов, сообщит.
Ранее
Ранее сообщалось, что из-за вражеских обстрелов в Николаеве горят жилые дома.