Николаев оккупанты обстреляли "Смерчами": часть города без тепла

Цитата

"Утром 7 марта по городу Николаеву осуществлен массированный обстрел жилых массивов со Смерчей. В результате чего возникло 5 пожаров в жилом секторе и объектах промышленности (ГП НПКГ "Заря" - "Машпроект")", - уточнили масштабы пожаров в ГСЧС.

Детали

К ликвидации последствий от Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области привлечено 11 единиц техники и 32 спасателя.

Наблюдаются многочисленные случаи обнаружения ВОП в жилом секторе.

Масштабы разрушений устанавливаются.

Мэр города Александр Сенкевич сообщил в Telegram, что "из-за ночных обстрелов Николаева часть города осталась без теплоснабжения".

Временно приостановлена работа четырех котельных:



ул. Безымянная, 91 (15 жилых домов уже на циркуляции)



ул. Новозаводская, 48 (97 жилых домов)



ул. Знаменская, 2 (29 жилых домов)



ул. Космонавтов, 43 (инфекционная больница)



Отметил, что как только специалисты предприятия возобновят работу объектов, сообщит.

Ранее

Ранее сообщалось, что из-за вражеских обстрелов в Николаеве горят жилые дома.