Ворог зайшов у Миколаєвський аеропорт - голова ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Ворог зайшов у Миколаєвський аеропор, але їх звідти виб'ють. Про це заявив голова Миколаєвської ОДА Віталій Кім у понеділок, 7 березня, пише УНН.
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"Друзі, ми переходимо у наступ. Зас*анці зайшли на аеропорт наш Миколаєвський. Решту усе повідбивали. Але ми їх і звідти випи*дуємо і все буде добре", – сказав Віталій Кім у відеозверненні станом на 10:45.
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Раніше сьогодні Кім повідомив, що у Миколаєві працюють українські військові, місто обороняється від російських окупантів. Він додав, що ворог вб'ється об стіну.
"Навалюється добре, ми їм теж навалюємо. Все добре, не хвилюйтесь. Місто обороняється. Зараз ворог уб'ється об стіну... Цивільні, сидимо в укриттях. Військові працюють", - сказав Кім у відеоповідомленні станом на 9:30.
Раніше
У Миколаєві внаслідок ворожого обстрілу "Смерчами" вранці 7 березня виникло п'ять пожеж - у житловому секторі та на об'єктах промисловості, повідомили у ДСНС України. Мер міста Олександр Сєнкевич уточнив, що частина Миколаєва залишилася без теплопостачання.