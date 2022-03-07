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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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07:07 • 7296 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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Ворог зайшов у Миколаєвський аеропорт - голова ОДА

Ворог зайшов у Миколаєвський аеропорт - голова ОДА

Київ • УНН

 • 157905 перегляди

КИЇВ. 7 березня. УНН. Ворог зайшов у Миколаєвський аеропор, але їх звідти виб'ють. Про це заявив голова Миколаєвської ОДА Віталій Кім у понеділок, 7 березня, пише УНН.

Цитата

"Друзі, ми переходимо у наступ. Зас*анці зайшли на аеропорт наш Миколаєвський. Решту усе повідбивали. Але ми їх і звідти випи*дуємо і все буде добре", – сказав Віталій Кім у відеозверненні станом на 10:45.

Деталі

Раніше сьогодні Кім повідомив, що у Миколаєві працюють українські військові, місто обороняється від російських окупантів. Він додав, що ворог вб'ється об стіну.

"Навалюється добре, ми їм теж навалюємо. Все добре, не хвилюйтесь. Місто обороняється. Зараз ворог уб'ється об стіну... Цивільні, сидимо в укриттях. Військові працюють", - сказав Кім у відеоповідомленні станом на 9:30.

Раніше

У Миколаєві внаслідок ворожого обстрілу "Смерчами" вранці 7 березня виникло п'ять пожеж - у житловому секторі та на об'єктах промисловості, повідомили у ДСНС України. Мер міста Олександр Сєнкевич уточнив, що частина Миколаєва залишилася без теплопостачання.

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