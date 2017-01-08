Николаевские спасатели вытащили машину "скорой" из снежного плена
Киев • УНН
НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 8 января. УНН. Вчера, 7 января в 22:45 часов Николаевские спасатели вытащили машину скорой медицинской помощи из снежного плена. Об этом УНН сообщил начальник ГУ ГосЧС Украины в Николаевской области полковник гражданской защиты Максим Грицаенко.
Как стало известно, помощь медикам понадобилась в пгт Казанка.
Бойцы 17-й Государственной пожарно-спасательной части с помощью пожарного автомобиля вытащили медицинский УАЗ-452 из снежного сугроба и направили медиков по адресу вызова.
Напомним, за сутки 7-8 января в Хмельницкой области значительно ухудшились погодные условия. Снегопад, метель и ветер 12-25 м / сек привели к заносам на автодорогах области. Так, спасатели вытащили из заносов 15 авто .