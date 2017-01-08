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19:49 • 69959 просмотра

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 140348 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144627 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Николаевские спасатели вытащили машину "скорой" из снежного плена

Николаевские спасатели вытащили машину "скорой" из снежного плена

Киев • УНН

 • 7951 просмотра

НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 8 января. УНН. Вчера, 7 января в 22:45 часов Николаевские спасатели вытащили машину скорой медицинской помощи из снежного плена. Об этом УНН сообщил начальник ГУ ГосЧС Украины в Николаевской области полковник гражданской защиты Максим Грицаенко.

Как стало известно, помощь медикам понадобилась в пгт Казанка.

Бойцы 17-й Государственной пожарно-спасательной части с помощью пожарного автомобиля вытащили медицинский УАЗ-452 из снежного сугроба и направили медиков по адресу вызова.

Напомним, за сутки 7-8 января в Хмельницкой области значительно ухудшились погодные условия. Снегопад, метель и ветер 12-25 м / сек привели к заносам на автодорогах области. Так, спасатели вытащили из заносов 15 авто .

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