Миколаївські рятувальники витягли машину "швидкої" зі снігового полону

Як стало відомо, допомога медикам знадобилася в смт Казанка.

Бійці 17-ї Державної пожежно-рятувальної частини за допомогою пожежного автомобіля витягли медичний УАЗ-452 із сніжного сугробу та направили медиків за адресою виклику.

Нагадаємо, за добу 7-8 січня на Хмельниччині значно погіршились погодні умови. Снігопад, хурделиця і вітер 12-25 м/сек призвели до заметів на автошляхах області. Так, рятувальники витягли з заметів 15 авто.