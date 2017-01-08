Миколаївські рятувальники витягли машину "швидкої" зі снігового полону
Київ • УНН
МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 8 січня. УНН. Вчора, 7 січня о 22:45 миколаївські рятувальники витягли машину швидкої медичної допомоги із снігового полону. Про це УНН повідомив начальник ГУ ДСНС України в Миколаївські області полковник цивільного захисту Максим Грицаєнко.
Як стало відомо, допомога медикам знадобилася в смт Казанка.
Бійці 17-ї Державної пожежно-рятувальної частини за допомогою пожежного автомобіля витягли медичний УАЗ-452 із сніжного сугробу та направили медиків за адресою виклику.
Нагадаємо, за добу 7-8 січня на Хмельниччині значно погіршились погодні умови. Снігопад, хурделиця і вітер 12-25 м/сек призвели до заметів на автошляхах області. Так, рятувальники витягли з заметів 15 авто.