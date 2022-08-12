Николаевскую область под утро снова обстреляли: Ким рассказал о последствиях
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Сегодня утром в Николаевской области российские оккупанты обстреляли село Парутино в Николаевском районе, ночью продолжались обстрелы по Широковской громаде в Баштанском районе. В результате вчерашних обстрелов погибла женщина. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.
Детали
Ситуация по области на утро 12 августа, по данным Кима, выглядит так:
Николаев:
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- Утром, 11 августа, из-за вражеских обстрелов возник пожар жилого дома в Корабельном районе города. Пострадавших нет.
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- Также днем, 11 августа, в результате попадания боеприпасов и их обломков произошло возгорание хвойной подстилки и сухой травы в Балабановском лесном урочище.
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Николаевский район:
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- Под постоянными вражескими обстрелами находится Шевченковская громада. Вчера, 11 августа, во второй половине дня в результате обстрелов села Заря разрушены два жилых дома. Также были попадания снарядов по окрестностям села. Пострадавших нет.
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- Утром, 11 августа, после вражеских обстрелов возникло возгорание хвойной подстилки в Галицыновском лесном урочище.
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- Вечером, 11 августа, в 20:30 под обстрелами были села Константиновка и Новониколаевка Первомайской громады. Пострадавших нет. Последствия обстрелов уточняются.
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- Утром, 12 августа, в 05:20 зафиксированы обстрелы в окрестностях села Парутино Куцурубской громады. Пострадавших нет. Информация о повреждениях уточняется.
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Баштанский район:
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- Продолжаются обстрелы Березнеговатской громады. Так, за прошедшие сутки, 11 августа, обстрелам вновь подверглись села Лепетиха и Кавказ. Вечером в результате обстрелов поселка Березнеговатое погибла женщина. Также повреждены жилые дома. Подробная информация уточняется.
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- Вчера, 11 августа, около 18:00 были обстрелы за пределами села Широкое и в пределах села Поляна Широковской громады. В результате чего повреждены жилые дома. Также ночью, 12 августа, около 1 часа были обстрелы за пределами населенных пунктов на территории всей громады.
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В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
Дополнение
11 августа сообщалось, что в Николаевской области российские оккупанты обстреляли портовую инфраструктуру из РСЗО "Смерч".