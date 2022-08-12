Николаевскую область под утро снова обстреляли: Ким рассказал о последствиях

Детали

Ситуация по области на утро 12 августа, по данным Кима, выглядит так:

Николаев:



Утром, 11 августа, из-за вражеских обстрелов возник пожар жилого дома в Корабельном районе города. Пострадавших нет.



Также днем, 11 августа, в результате попадания боеприпасов и их обломков произошло возгорание хвойной подстилки и сухой травы в Балабановском лесном урочище.



Николаевский район:



Под постоянными вражескими обстрелами находится Шевченковская громада. Вчера, 11 августа, во второй половине дня в результате обстрелов села Заря разрушены два жилых дома. Также были попадания снарядов по окрестностям села. Пострадавших нет.



Утром, 11 августа, после вражеских обстрелов возникло возгорание хвойной подстилки в Галицыновском лесном урочище.



Вечером, 11 августа, в 20:30 под обстрелами были села Константиновка и Новониколаевка Первомайской громады. Пострадавших нет. Последствия обстрелов уточняются.



Утром, 12 августа, в 05:20 зафиксированы обстрелы в окрестностях села Парутино Куцурубской громады. Пострадавших нет. Информация о повреждениях уточняется.



Баштанский район:



Продолжаются обстрелы Березнеговатской громады. Так, за прошедшие сутки, 11 августа, обстрелам вновь подверглись села Лепетиха и Кавказ. Вечером в результате обстрелов поселка Березнеговатое погибла женщина. Также повреждены жилые дома. Подробная информация уточняется.



Вчера, 11 августа, около 18:00 были обстрелы за пределами села Широкое и в пределах села Поляна Широковской громады. В результате чего повреждены жилые дома. Также ночью, 12 августа, около 1 часа были обстрелы за пределами населенных пунктов на территории всей громады.



В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Дополнение

11 августа сообщалось, что в Николаевской области российские оккупанты обстреляли портовую инфраструктуру из РСЗО "Смерч".