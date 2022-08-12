Николаевскую область под утро снова обстреляли: Ким рассказал о последствиях

$41.170.09
45.030.03
ukru
Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив
07:20 • 14295 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

03:30 • 24842 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 60670 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 102089 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 136300 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 133538 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 288282 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 136917 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 123435 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 385397 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+2°
3м/с
55%
Популярные новости

Єрмак и советник премьер-министра Британии обсудили мирное урегулирование войны и безопасность в Украине

8 апреля, 21:48 • 13371 просмотра

В россии прогремели взрывы в саратовской и краснодарской областях

8 апреля, 22:42 • 15959 просмотра

Украинцы одержали победы на теннисных турнирах в Анталье и Египте

01:57 • 12763 просмотра

Вражеская атака на Харьков: ГСЧС обнародовала кадры с места масштабных пожаров

02:28 • 20467 просмотра

В Днепре 15 человек получили ранения в результате атаки БпЛА

04:51 • 20277 просмотра
публикации

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

07:20 • 14287 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 288274 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 307202 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 385389 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 361019 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Олег Синегубов

Скотт Бессент

Александр Сырский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Днепропетровская область

Китай

Харьков

Реклама
УНН Lite

Ким Кардашьян снимком с таинственным красавцем заставила гадать, есть ли у нее новый бойфренд

06:36 • 4708 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 82681 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 116107 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 135758 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 174273 просмотра
Актуальное

Шахед-136

Телеграмма

Калибр (семейство ракет)

F-16 Fighting Falcon

Туполев Ту-22М

Николаевскую область под утро снова обстреляли: Ким рассказал о последствиях

Киев • УНН

 • 146364 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. Сегодня утром в Николаевской области российские оккупанты обстреляли село Парутино в Николаевском районе, ночью продолжались обстрелы по Широковской громаде в Баштанском районе. В результате вчерашних обстрелов погибла женщина. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.

Николаевскую область под утро снова обстреляли: Ким рассказал о последствиях

Детали

Ситуация по области на утро 12 августа, по данным Кима, выглядит так:

Николаев:

  • Утром, 11 августа, из-за вражеских обстрелов возник пожар жилого дома в Корабельном районе города. Пострадавших нет.
  • Также днем, 11 августа, в результате попадания боеприпасов и их обломков произошло возгорание хвойной подстилки и сухой травы в Балабановском лесном урочище.

Николаевский район:

  • Под постоянными вражескими обстрелами находится Шевченковская громада. Вчера, 11 августа, во второй половине дня в результате обстрелов села Заря разрушены два жилых дома. Также были попадания снарядов по окрестностям села. Пострадавших нет.
  • Утром, 11 августа, после вражеских обстрелов возникло возгорание хвойной подстилки в Галицыновском лесном урочище.
  • Вечером, 11 августа, в 20:30 под обстрелами были села Константиновка и Новониколаевка Первомайской громады. Пострадавших нет. Последствия обстрелов уточняются.
  • Утром, 12 августа, в 05:20 зафиксированы обстрелы в окрестностях села Парутино Куцурубской громады. Пострадавших нет. Информация о повреждениях уточняется.

Баштанский район:

  • Продолжаются обстрелы Березнеговатской громады. Так, за прошедшие сутки, 11 августа, обстрелам вновь подверглись села Лепетиха и Кавказ. Вечером в результате обстрелов поселка Березнеговатое погибла женщина. Также повреждены жилые дома. Подробная информация уточняется.
  • Вчера, 11 августа, около 18:00 были обстрелы за пределами села Широкое и в пределах села Поляна Широковской громады. В результате чего повреждены жилые дома. Также ночью, 12 августа, около 1 часа были обстрелы за пределами населенных пунктов на территории всей громады.

В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Дополнение

11 августа сообщалось, что в Николаевской области российские оккупанты обстреляли портовую инфраструктуру из РСЗО "Смерч".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Война
Brent
$61.37
Bitcoin
$76,817.10
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$35.10
Золото
$3,056.69
Ethereum
$1,461.28