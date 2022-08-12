Миколаївщину під ранок знову обстріляли: Кім розповів про наслідки
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Сьогодні вранці на Миколаївщині російські окупанти обстріляли село Парутине у Миколаївському районі, вночі тривали обстріли по Широківській громаді у Баштанському районі. Внаслідок вчорашніх обстрілів є загибла жінка. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.
Деталі
Ситуація по області на ранок 12 серпня, за даними Кіма, виглядає так:
Миколаїв:
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- Вранці, 11 серпня, через ворожі обстріли виникла пожежа житлового будинку у Корабельному районі міста. Постраждалих немає.
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- Також вдень, 11 серпня, внаслідок потрапляння боєприпасів та їх уламків відбулося загоряння хвойної підстилки та сухої трави в Балабанівському лісовому урочищі.
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Миколаївський район:
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- Під постійними ворожими обстрілами знаходиться Шевченківська громада. Вчора, 11 серпня, у другій половині дня внаслідок обстрілів села Зоря зруйновано два житлових будинки. Також були влучання снарядів по околицях села Оленівка. Постраждалих немає.
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- Вранці, 11 серпня, після ворожих обстрілів виникло загоряння хвойної підстилки у Галицинівському лісовому урочищі.
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- Ввечері, 11 серпня, о 20:30 під обстрілами були села Костянтинівка та Новомиколаївка Первомайської громади. Постраждалих немає. Наслідки обстрілів уточнюються.
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- Вранці, 12 серпня, о 05:20 зафіксовані обстріли на околицях села Парутине Куцурубської громади. Постраждалих немає. Інформація щодо пошкоджень уточнюється.
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Баштанський район:
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- Тривають обстріли Березнегуватської громади. Так, протягом минулої доби, 11 серпня, обстрілів знов зазнали села Лепетиха та Кавказ. Ввечері внаслідок обстрілів селища Березнегувате загинула жінка. Також пошкоджено житлові будинки. Детальна інформація уточнюється.
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- Вчора, 11 серпня, близько 18:00 були обстріли за межами села Широке та в межах села Поляна Широківської громади. Внаслідок чого пошкоджено житлові будинки. Також вночі, 12 серпня, близько 01:00 були обстріли за межами населених пунктів на території всієї громади.
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У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
Доповнення
11 серпня повідомлялося, що у Миколаївській області російські окупанти обстріляли портову інфраструктуру з РСЗВ "Смерч".