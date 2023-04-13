Николаевщина: российские оккупанты били из РСЗО по Очакову
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. За прошедшие сутки россияне из РСЗО обстреляли город Очаков, что на Николаевщине, передает УНН со ссылкой на председателя Николаевской ОГА Виталия Кима.
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"Вчера, 12 апреля, в 22:18 враг наносил удары из РСЗО по г. Очаков Очаковской громады. Информация о повреждениях уточняется. Пострадавших нет", — отметил Ким.
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В городе Николаев, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
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