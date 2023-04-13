Миколаївщина: російські окупанти били з РСЗВ по Очакову
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Минулої доби росіяни з РСЗВ обстріляли місто Очаків, що на Миколаївщині, передає УНН з посиланням на голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма.
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"Вчора, 12 квітня, о 22:18 ворог завдавав ударів з РСЗВ по м. Очаків Очаківської громади. Інформація щодо пошкоджень уточнюється. Постраждалих немає", — зазначив Кім.
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У місті Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
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