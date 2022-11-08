Николаевская область: оккупанты обстреляли промобъект и газопровод
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Вчера, 7 ноября, российские оккупанты в очередной раз обстреливали Николаевскую область – попали в промышленный объект и повредили газопровод. Об этом в Telegram сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает УНН.
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"Николаевский район: Вчера, 7 ноября, с 08:45 враг наносил удары по населенному пункту Первомайской громады. Попадания были по объекту промышленной инфраструктуры и за пределами пункта. Пострадавших нет. (...)
Кроме того, днем, 7 ноября, ориентировочно в 13:30 обстрелам подвергся населенный пункт Шевченковской громады. В результате чего поврежден газопровод, который сейчас восстановлен. Ранение получил один человек", – говорится в сообщении.
Детали
7 ноября с 10:00 оккупанты из "Градов" обстреливали территории населенного пункта Куцурубской громады – попадания были за пределами пункта, пострадавших и разрушений нет.
В 18:00 в результате обстрелов населенного пункта Галицыновской громады был поврежден объект инфраструктуры – последствия повреждений уточняются, пострадавших нет.
С 10:00 до 19:00 и в 21:50 под обстрелами находились три населенных пункта Широковской громады Баштанского района – повреждены три жилых дома, линия электропередач, дом культуры, учебное заведение и местный рынок, пострадавших нет.
Также с 10:00 до 15:00 обстрелам подверглись окрестности населенного пункта Ингульской громады – повреждений и пострадавших нет.
В 15:35, 18:10, 18:45 и 21:30 армия рф обстреливала населенные пункты Березнеговатской громады – пострадавших нет.
В Первомайском и Вознесенском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
Напомним
Ночью 7 ноября российские военные накрыли огнем Широковскую громаду Николаевской области – обошлось без пострадавших.