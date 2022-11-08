Николаевская область: оккупанты обстреляли промобъект и газопровод

Цитата

"Николаевский район: Вчера, 7 ноября, с 08:45 враг наносил удары по населенному пункту Первомайской громады. Попадания были по объекту промышленной инфраструктуры и за пределами пункта. Пострадавших нет. (...)

Кроме того, днем, 7 ноября, ориентировочно в 13:30 обстрелам подвергся населенный пункт Шевченковской громады. В результате чего поврежден газопровод, который сейчас восстановлен. Ранение получил один человек", – говорится в сообщении.

Детали

7 ноября с 10:00 оккупанты из "Градов" обстреливали территории населенного пункта Куцурубской громады – попадания были за пределами пункта, пострадавших и разрушений нет.

В 18:00 в результате обстрелов населенного пункта Галицыновской громады был поврежден объект инфраструктуры – последствия повреждений уточняются, пострадавших нет.

С 10:00 до 19:00 и в 21:50 под обстрелами находились три населенных пункта Широковской громады Баштанского района – повреждены три жилых дома, линия электропередач, дом культуры, учебное заведение и местный рынок, пострадавших нет.

Также с 10:00 до 15:00 обстрелам подверглись окрестности населенного пункта Ингульской громады – повреждений и пострадавших нет.

В 15:35, 18:10, 18:45 и 21:30 армия рф обстреливала населенные пункты Березнеговатской громады – пострадавших нет.

В Первомайском и Вознесенском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Напомним

Ночью 7 ноября российские военные накрыли огнем Широковскую громаду Николаевской области – обошлось без пострадавших.