Армія рф знову обстріляла Миколаївщину, постраждалих немає – ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Цієї ночі російські військові накрили вогнем Широківську громаду Миколаївську область – обійшлося без постраждалих. Про це в Telegram повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, інформує УНН.
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"Вночі, 7 листопада, близько 00:30 та 02:30 зафіксовано обстріли між та поза межами населених пунктів Широківської громади. Постраждалих та руйнувань немає", - написав Кім.
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Голова ОВА зазначив, що у Первомайському Вознесенському та Миколаївському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
Нагадаємо
Уночі 5 листопада ворожих обстрілів зазнав Баштанський район на Миколаївщині, російські окупанти поцілили у кілька будинків та майно агропідприємства.
6 листопада російські війська вдарили по об’єкту промислової інфраструктури на Миколаївщині.