Армія рф знову обстріляла Миколаївщину, постраждалих немає – ОВА

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"Вночі, 7 листопада, близько 00:30 та 02:30 зафіксовано обстріли між та поза межами населених пунктів Широківської громади. Постраждалих та руйнувань немає", - написав Кім.

Додамо

Голова ОВА зазначив, що у Первомайському Вознесенському та Миколаївському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Нагадаємо

Уночі 5 листопада ворожих обстрілів зазнав Баштанський район на Миколаївщині, російські окупанти поцілили у кілька будинків та майно агропідприємства.

6 листопада російські війська вдарили по об’єкту промислової інфраструктури на Миколаївщині.