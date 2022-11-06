росіяни вдарили по промисловому об'єкту на Миколаївщині

Цитата

"Миколаївський район: Вночі, 6 листопада, з 02:05 ворог завдавав ударів по населеному пункту Галицинівської громади. Влучання в об’єкт промислової інфраструктури. Постраждалих немає", – написав Кім.

Деталі

Приблизно о 02:00 російські війська відкрили вогонь за межами населеного пункту Широківської громади Баштанського району – постраждалих та руйнувань немає.

У Первомайському та Вознесенському районах день та ніч минули відносно спокійно.

Нагадаємо

Вночі 5 листопада ворожих обстрілів зазнав Баштанський район Миколаївської області – російські війська влучили у кілька будинків та майно агропідприємства.