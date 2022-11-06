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Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів
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10:23 • 10707 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

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росіяни вдарили по промисловому об'єкту на Миколаївщині

росіяни вдарили по промисловому об'єкту на Миколаївщині

Київ • УНН

 • 190625 перегляди

КИЇВ. 6 листопада. УНН. Цієї ночі російські війська вдарили по об’єкту промислової інфраструктури на Миколаївщині. Про це в Telegram повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.

Цитата

"Миколаївський район: Вночі, 6 листопада, з 02:05 ворог завдавав ударів по населеному пункту Галицинівської громади. Влучання в об’єкт промислової інфраструктури. Постраждалих немає", – написав Кім.

Деталі

Приблизно о 02:00 російські війська відкрили вогонь за межами населеного пункту Широківської громади Баштанського району – постраждалих та руйнувань немає.

У Первомайському та Вознесенському районах день та ніч минули відносно спокійно.

Нагадаємо

Вночі 5 листопада ворожих обстрілів зазнав Баштанський район Миколаївської області – російські війська влучили у кілька будинків та майно агропідприємства.

Українські Національні Новини

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