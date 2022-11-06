росіяни вдарили по промисловому об'єкту на Миколаївщині
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Цієї ночі російські війська вдарили по об’єкту промислової інфраструктури на Миколаївщині. Про це в Telegram повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.
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"Миколаївський район: Вночі, 6 листопада, з 02:05 ворог завдавав ударів по населеному пункту Галицинівської громади. Влучання в об’єкт промислової інфраструктури. Постраждалих немає", – написав Кім.
Деталі
Приблизно о 02:00 російські війська відкрили вогонь за межами населеного пункту Широківської громади Баштанського району – постраждалих та руйнувань немає.
У Первомайському та Вознесенському районах день та ніч минули відносно спокійно.
Нагадаємо
Вночі 5 листопада ворожих обстрілів зазнав Баштанський район Миколаївської області – російські війська влучили у кілька будинків та майно агропідприємства.