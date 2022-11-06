россияне ударили по промышленному объекту в Николаевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Этой ночью российские войска ударили по объекту промышленной инфраструктуры в Николаевской области. Об этом в Telegram сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает УНН.
Цитата
"Николаевский район: Ночью, 6 ноября, с 02:05 враг наносил удары по населенному пункту Галицыновской громады. Попадания в объект промышленной инфраструктуры. Пострадавших нет", – написал Ким.
Добавим
Приблизительно в 02:00 российские войска открыли огонь за пределами населенного пункта Широковской громады Баштанского района – пострадавших и разрушений нет.
В Первомайском и Вознесенском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
Напомним
Ночью 5 ноября вражеским обстрелам подвергся Баштанский район Николаевской области – российские войска попали в несколько домов и имущество агропредприятия.