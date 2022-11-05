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"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ
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"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

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Миколаївщину вночі знову обстріляли окупанти, є пошкодження

Миколаївщину вночі знову обстріляли окупанти, є пошкодження

Київ • УНН

 • 214114 перегляди

КИЇВ. 5 листопада. УНН. Уночі ворожих обстрілів зазнав Баштанський район на Миколаївщині, російські окупанти поцілили у кілька будинків та майно агропідприємства, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у суботу, 5 листопада, у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Вчора, 4 листопада, о 12:30, 16:00, 19:30 та сьогодні, 5 листопада, о 03:30 та 07:00 обстрілів зазнав населений пункт Широківської громади. Внаслідок чого пошкоджено три будинки та адмінбудівлю сільськогосподарського підприємства. Постраждалих немає", - повідомив Кім.

Деталі

За даними голови ОВА, тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Інформація щодо постраждалих та пошкоджених житлових будинків уточнюється.

Доповнення

Як зазначив Кім, 4 листопада  над Миколаївською областю збили одну крилату ракету типу "Калібр" і шість ворожих дронів-камікадзе.

Українські Національні Новини

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