Николаевскую область ночью снова обстреляли оккупанты, есть повреждения
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Ночью вражеским обстрелам подвергся Баштанский район Николаевской области, российские оккупанты попали в несколько домов и имущество агропредприятия, сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в субботу, 5 ноября, в Telegram, пишет УНН.
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"Вчера, 4 ноября, в 12:30, 16:00, 19:30 и сегодня, 5 ноября, в 03:30 и 07:00 обстрелам подвергся населенный пункт Широковской громады. В результате чего повреждены три дома и админздание сельскохозяйственного предприятия. Пострадавших нет", - сообщил Ким.
Детали
По данным главы ОВА, продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской громады. Информация о пострадавших и поврежденных жилых домах уточняется.
Дополнение
Как отметил Ким, 4 ноября над Николаевской областью сбили одну крылатую ракету типа "Калибр" и шесть вражеских дронов-камикадзе.