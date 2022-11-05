Николаевскую область ночью снова обстреляли оккупанты, есть повреждения

Цитата

"Вчера, 4 ноября, в 12:30, 16:00, 19:30 и сегодня, 5 ноября, в 03:30 и 07:00 обстрелам подвергся населенный пункт Широковской громады. В результате чего повреждены три дома и админздание сельскохозяйственного предприятия. Пострадавших нет", - сообщил Ким.

Детали

По данным главы ОВА, продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской громады. Информация о пострадавших и поврежденных жилых домах уточняется.

Дополнение

Как отметил Ким, 4 ноября над Николаевской областью сбили одну крылатую ракету типа "Калибр" и шесть вражеских дронов-камикадзе.