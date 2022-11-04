Українські військові збили дві російські крилаті ракети над Миколаївщиною та Херсонщиною
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Українські військові збили сьогодні дві російські крилаті ракети типу "Калібр". Одну ракету було збито над Херсонщиною, а іншу – над Миколаївщиною. Про це повідомляє Повітряне командування "Південь", передає УНН.
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«4 листопада, близько 16:00 години, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збито дві крилаті ракети типу "Калібр", якими російські окупаційні війська атакували Україну з акваторії Чорного моря. 1 крилату ракету збито над Херсонщиною та 1 – над Миколаївщиною», - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Протягом доби авіація Сил оборони завдала 4 удари по позиціях російських окупантів. Підрозділи протиповітряної оборони збили 2 БпЛА “Shahed-136”.