Украинские военные сбили две российские крылатые ракеты над Николаевской и Херсонской областями

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Украинские военные сбили сегодня две российские крылатые ракеты типа "Калибр". Одна ракета была сбита над Херсонской областью, а другая – над Николаевской областью. Об этом сообщает Воздушное командование "Юг", передает УНН.