Украинские военные сбили две российские крылатые ракеты над Николаевской и Херсонской областями
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Украинские военные сбили сегодня две российские крылатые ракеты типа "Калибр". Одна ракета была сбита над Херсонской областью, а другая – над Николаевской областью. Об этом сообщает Воздушное командование "Юг", передает УНН.
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"4 ноября, около 16:00 часов, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" сбиты две крылатые ракеты типа "Калибр", которыми российские оккупационные войска атаковали Украину из акватории Черного моря. 1 крылатую ракету сбито над Херсонской областью и 1 – над Николаевской", - говорится в сообщении.
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В течение суток авиация Сил обороны нанесла 4 удара по позициям российских оккупантов. Подразделения противовоздушной обороны сбили 2 БпЛА “Shahed-136”.