Армия рф снова обстреляла Николаевскую область, пострадавших нет – ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Этой ночью русские военные накрыли огнем Широковскую общину Николаевской области – обошлось без пострадавших. Об этом в Telegram сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, информирует УНН.
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"Ночью, 7 ноября, около 00:30 и 02:30 зафиксированы обстрелы между и за пределами населенных пунктов Широковской громады. Пострадавших и разрушений нет", – написал Ким.
Добавим
Глава ОВА отметил, что в Первомайском Вознесенском и Николаевском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
Напомним
Ночью 5 ноября вражеских обстрелов подвергся Баштанскому району Николаевской области, российские оккупанты попали в несколько домов и имущество агропредприятия.
6 ноября российские войска ударили по объекту промышленной инфраструктуры в Николаевской области.