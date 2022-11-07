Армия рф снова обстреляла Николаевскую область, пострадавших нет – ОВА

Цитата



"Ночью, 7 ноября, около 00:30 и 02:30 зафиксированы обстрелы между и за пределами населенных пунктов Широковской громады. Пострадавших и разрушений нет", – написал Ким.

Добавим

Глава ОВА отметил, что в Первомайском Вознесенском и Николаевском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Напомним

Ночью 5 ноября вражеских обстрелов подвергся Баштанскому району Николаевской области, российские оккупанты попали в несколько домов и имущество агропредприятия.

6 ноября российские войска ударили по объекту промышленной инфраструктуры в Николаевской области.