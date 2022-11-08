Миколаївщина: окупанти обстріляли промоб'єкт і газопровід

Цитата

"Миколаївський район: Вчора, 7 листопада, з 08:45 ворог завдавав ударів по населеному пункті Первомайської громади. Влучання були по об’єкту промислової інфраструктури та за межами пункту. Постраждалих немає. (...)

Крім того, вдень, 7 листопада, орієнтовно о 13:30 обстрілів зазнав населений пункт Шевченківської громади. Внаслідок чого пошкоджено газопровід, який наразі відновлено. Поранення отримала одна людина", – ідеться у повідомленні.

Деталі

7 листопада з 10:00 окупанти з "Градів" обстрілювали території населеного пункту Куцурубської громади – влучання були за межами пункту, постраждалих та руйнувань немає.

О 18:00 внаслідок обстрілів населеного пункту Галицинівської громади було пошкоджено об’єкт інфраструктури – наслідки пошкоджень уточнюються, постраждалих немає.

З 10:00 до 19:00 та о 21:50 під обстрілами перебували три населених пункти Широківської громади Баштанського району – пошкоджено три житлові будинки, лінію електропередач, будинок культури, заклад освіти та місцевий ринок, постраждалих немає.

Також з 10:00 до 15:00 обстрілів зазнали околиці населеного пункту Інгульської громади – пошкоджень та постраждалих немає.

О 15:35, 18:10, 18:45 та 21:30 армія рф обстрілювала населені пункти Березнегуватської громади – постраждалих немає.

У Первомайському та Вознесенському районах день та ніч минули відносно спокійно.

Нагадаємо

Вночі 7 листопада російські військові накрили вогнем Широківську громаду Миколаївську область – обійшлося без постраждалих.