Николаевская область: оккупанты обстреляли Куцурубскую общину

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"Вчера, 11 ноября, в 15:45 были обстрелы населенного пункта Куцурубской общины. Попадания по открытой территории. Пострадавших и разрушений нет. Как сообщает ОК "Юг", враг обстреливал общину из Кинбурнской косы из РСЗО "Град", - говорится в сообщении.

Напомним

Вся Николаевская область, кроме Кинбурна, освобождена.