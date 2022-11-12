Николаевская область: оккупанты обстреляли Куцурубскую общину
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Вчера, 11 ноября, были обстрелы населённого пункта Куцурубской общины. Об этом в Telegram сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает УНН.
Цитата
"Вчера, 11 ноября, в 15:45 были обстрелы населенного пункта Куцурубской общины. Попадания по открытой территории. Пострадавших и разрушений нет. Как сообщает ОК "Юг", враг обстреливал общину из Кинбурнской косы из РСЗО "Град", - говорится в сообщении.
Напомним
Вся Николаевская область, кроме Кинбурна, освобождена.