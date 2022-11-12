Миколаївщина: окупанти обстріляли Куцурубську громаду
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Вчора, 11 листопада, були обстріли населеного пункту Куцурубської громади. Про це у Telegram повідомив голова Миколавїської ОВА Віталій Кім, передає УНН.
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"Вчора, 11 листопада, о 15:45 були обстріли населеного пункту Куцурубської громади. Влучання по відкритій території. Постраждалих та руйнувань немає. Як повідомляє ОК "Південь", ворог обстрілював громаду з Кінбурнської коси з РСЗВ "Град", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
Уся Миколаївська область, крім Кінбурна, звільнена.