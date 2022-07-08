Николаев утром обстреляли из "Смерча" - ОК "Юг"
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июля. УНН. Утренные обстрелы Николаева российские оккупанты совершили из РСЗО "Смерч" с использованием запрещенных кассетных и фугасных снарядов. Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг", пишет УНН.
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"Рано утром реактивной системой залпового огня "Смерч" враг ударил по производственной инфраструктуре Николаева. Снова использовано более десятка запрещенных кассетных и фугасных снарядов. Предварительно, пострадавших нет, масштабы разрушений уточняются", - указали в ОК "Юг" в Facebook.
Детали
При этом глава Николаевского облсовета Анна Замазеева сообщила, что за минувшие сутки в Николаевской области ранения получили 54 человека. Детей пострадавших нет.
"В целом по состоянию на сегодняшнее утро в николаевских больницах находятся 332 гражданина, пострадавших от атак оккупантов на Николаевскую область. Еще 110 пострадавших получили помощь амбулаторно", - написала председатель облсовета в Telegram.
Дополнение
В Николаеве утром раздались взрывы.
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