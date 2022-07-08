Миколаїв вранці обстріляли зі "Смерчу" - ОК "Південь"
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. Ранкові обстріли Миколаєва російські окупанти здійснили з РСЗВ "Смерч" з використанням заборонених касетних та фугасних снарядів. Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь", пише УНН.
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"Рано вранці реактивною системою залпового вогню "Смерч" ворог вдарив по виробничій інфраструктурі Миколаєва. Знов використано понад десяток заборонені касетних та фугасних снарядів. Попередньо, постраждалих нема, масштаби руйнувань уточнюються", - вказали в ОК "Південь" у Facebook.
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При цьому голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва повідомила, що за минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 54 людини. Дітей серед постраждалих немає.
"Загалом, станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях знаходяться 332 громадянини, що постраждали від атак окупантів на Миколаївщину. Ще 110 постраждалих отримали допомогу амбулаторно", - написала голова облради у Telegram.
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У Миколаєві вранці пролунали вибухи.
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