Рашисти вранці випустили по Одещині крилату ракету з Су-30: розірвалася над морем
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. Російські окупанти сьогодні зранку атакували Одеську область з авіації, крилата ракета типу Х-31 розірвалася над морем, повідомили в оперативному командуванні "Південь", пише УНН.
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"Близько 10:00, з ворожого літака Су-30, з боку Чорного моря, по Одещині випущено крилату ракету типу Х-31, яка розірвалась над морем, прямуючи до узбережжя", - зазначили в ОК "Південь" у Facebook.
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У командуванні зауважили, що цілком імовірна зміна тактики ворога із нанесення масових осколкових уражень у місцях великих скупчень людей у прибережній зоні. Наразі без жертв.
"Корабельне угруповання ворожого флоту без змін – 4 надводних, 2 підводних ракетоносії і 3 вдк – продовжують тримати блокаду судноплавства та погрожувати застосуванням 40 крилатих ракет по всій території України", - додали в ОК "Південь".
Доповнення
7 липня російські загарбники двома ракетами вдарили по одному з районів Одеської області. Знищено 35 тонн зерна та суттєво пошкоджено причал острова Зміїний.