Рашисти вранці атакували Одещину ракетами: поцілили в ангари з зерном та причал Зміїного

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«Одещина. На світанні двома ракетами ворог атакував один з районів області. Вражено два сільгоспангари, знищено 35 т зерна. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв. Також вогневою атакою двох ракет суттєво пошкоджено причал острова Зміїного», - написав Братчук у своєму Telegram-каналі.

Доповнення

Українські сили протиповітряної оборони "мінуснули" ракету Х-31 над морем на Одещині.