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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 22769 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

17:04 • 66251 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 111297 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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1 квітня, 11:39 • 163109 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

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1 квітня, 10:23 • 161544 перегляди

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1 квітня, 10:07 • 165142 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

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1 квітня, 09:22 • 144343 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 114167 перегляди

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1 квітня, 07:46 • 107297 перегляди

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1 квітня, 05:30 • 300901 перегляди

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Рашисти вранці атакували Одещину ракетами: поцілили в ангари з зерном та причал Зміїного

Рашисти вранці атакували Одещину ракетами: поцілили в ангари з зерном та причал Зміїного

Київ • УНН

 • 148082 перегляди

КИЇВ. 7 липня. УНН. Російські загарбники двома ракетами вдарили по одному з районів Одеської області. Знищено 35 тонн зерна та суттєво пошкоджено причал острова Зміїний. Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, пише УНН.

Цитата

«Одещина. На світанні двома ракетами ворог атакував один з районів області. Вражено два сільгоспангари, знищено 35 т зерна. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв. Також вогневою атакою двох ракет суттєво пошкоджено причал острова Зміїного», - написав Братчук у своєму Telegram-каналі.

Доповнення

Українські сили протиповітряної оборони "мінуснули" ракету Х-31 над морем на Одещині.

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