Рашисти вранці атакували Одещину ракетами: поцілили в ангари з зерном та причал Зміїного
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. Російські загарбники двома ракетами вдарили по одному з районів Одеської області. Знищено 35 тонн зерна та суттєво пошкоджено причал острова Зміїний. Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, пише УНН.
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«Одещина. На світанні двома ракетами ворог атакував один з районів області. Вражено два сільгоспангари, знищено 35 т зерна. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв. Також вогневою атакою двох ракет суттєво пошкоджено причал острова Зміїного», - написав Братчук у своєму Telegram-каналі.
Доповнення
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