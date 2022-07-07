Рашисты утром атаковали Одессскую область ракетами: попали в ангары с зерном и причал Змеиного
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. Российские захватчики двумя ракетами ударили по одному из районов Одесской области. Уничтожено 35 тонн зерна и существенно поврежден причал острова Змеиный. Об этом сообщил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, пишет УНН.
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«Одесская область. На рассвете двумя ракетами враг атаковал один из районов области. Поражены два сельхозангара, уничтожено 35 т зерна. По предварительной информации, обошлось без жертв. Также огневой атакой двух ракет существенно поврежден причал острова Змеиного», - написал Братчук в своем Telegram-канале.
Дополнение
Украинские силы противовоздушной обороны "минунули" ракету Х-31 над морем в Одесской области.