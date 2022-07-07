Рашисты утром атаковали Одессскую область ракетами: попали в ангары с зерном и причал Змеиного

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«Одесская область. На рассвете двумя ракетами враг атаковал один из районов области. Поражены два сельхозангара, уничтожено 35 т зерна. По предварительной информации, обошлось без жертв. Также огневой атакой двух ракет существенно поврежден причал острова Змеиного», - написал Братчук в своем Telegram-канале.

Дополнение

Украинские силы противовоздушной обороны "минунули" ракету Х-31 над морем в Одесской области.