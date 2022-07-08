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Рашисты утром выпустили по Одесской облати крылатую ракету из Су-30: разорвалась над морем

Киев • УНН

 • 150769 просмотра

КИЕВ. 8 июля. УНН. Российские оккупанты сегодня утром атаковали Одесскую область из авиации, крылатая ракета типа Х-31 разорвалась над морем, сообщили в оперативном командовании "Юг", пишет УНН.

Цитата

"Около 10:00, из вражеского самолета Су-30, со стороны Черного моря, по Одесской области выпущена крылатая ракета типа Х-31, которая разорвалась над морем, направляясь к побережью", - отметили в ОК "Юг" в Facebook.

Детали

В командовании отметили, что вполне возможно изменение тактики врага относительно нанесения массовых осколочных поражений в местах больших скоплений людей в прибрежной зоне. Пока без жертв.

"Корабельная группировка вражеского флота без изменений – 4 надводных, 2 подводных ракетоносителя и 3 вдк – продолжают держать блокаду судоходства и угрожать применением 40 крылатых ракет по всей территории Украины", - добавили в ОК "Юг".

Дополнение

7 июля российские захватчики двумя ракетами ударили по одному из районов Одесской области. Уничтожено 35 тонн зерна и существенно поврежден причал острова Змеиный.

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