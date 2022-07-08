Вранці у Миколаєві пролунали вибухи, в області тривають обстріли
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. У Миколаєві вранці пролунали вибухи. В області тривають обстріли – за попередньою інформацією, є руйнування об‘єктів інфраструктури та житлових будинків, передає УНН.
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Як повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, з 06:45 тривають обстріли смт Березнегувате Баштанського району. За попередніми даними, є руйнування об‘єктів інфраструктури, житлових будинків. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.
Сьогодні вранці також лунали вибухи у Миколаєві, інформація уточнюється.
Вчора ввечері ворог обстріляв Широківську громаду, потерпілих немає.
У Миколаївському районі вчора внаслідок обстрілів села Українка Галицинівської громади загинуло двоє людей.
Доповнення
7 липня внаслідок обстрілів російських окупантів Миколаївщини дістали поранення 18 мирних жителів.