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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 38587 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Вранці у Миколаєві пролунали вибухи, в області тривають обстріли

Вранці у Миколаєві пролунали вибухи, в області тривають обстріли

Київ • УНН

 • 130891 перегляди

КИЇВ. 8 липня. УНН. У Миколаєві вранці пролунали вибухи. В області тривають обстріли – за попередньою інформацією, є руйнування об‘єктів інфраструктури та житлових будинків, передає УНН.

Деталі

Як повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, з 06:45 тривають обстріли смт Березнегувате Баштанського району. За попередніми даними, є руйнування об‘єктів інфраструктури, житлових будинків. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

Сьогодні вранці також лунали вибухи у Миколаєві, інформація уточнюється.

Вчора ввечері ворог обстріляв Широківську громаду, потерпілих немає.

У Миколаївському районі вчора внаслідок обстрілів села Українка Галицинівської громади загинуло двоє людей.

Доповнення

7 липня внаслідок обстрілів російських окупантів Миколаївщини дістали поранення 18 мирних жителів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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