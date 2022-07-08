Вранці у Миколаєві пролунали вибухи, в області тривають обстріли

Деталі

Як повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, з 06:45 тривають обстріли смт Березнегувате Баштанського району. За попередніми даними, є руйнування об‘єктів інфраструктури, житлових будинків. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

Сьогодні вранці також лунали вибухи у Миколаєві, інформація уточнюється.

Вчора ввечері ворог обстріляв Широківську громаду, потерпілих немає.

У Миколаївському районі вчора внаслідок обстрілів села Українка Галицинівської громади загинуло двоє людей.

Доповнення

7 липня внаслідок обстрілів російських окупантів Миколаївщини дістали поранення 18 мирних жителів.