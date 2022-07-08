Утром в Николаеве раздались взрывы, в области продолжаются обстрелы
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июля. УНН. В Николаеве утром раздались взрывы. В области продолжаются обстрелы – по предварительной информации, есть разрушение объектов инфраструктуры и жилых домов, передает УНН.
Детали
Как сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, с 06:45 продолжаются обстрелы пгт Березнеговатое Баштанского района. По предварительным данным, есть разрушение объектов инфраструктуры, жилых домов. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
Сегодня утром также раздавались взрывы в Николаеве, информация уточняется.
Вчера вечером враг обстрелял Широковскую общину, пострадавших нет.
В Николаевском районе вчера в результате обстрелов села Украинка Галицыновской общины погибли два человека.
Дополнение
7 июля в результате обстрелов российских оккупантов Николаевской области получили ранения 18 мирных жителей.