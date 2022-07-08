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13:44 • 17679 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 23610 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 34275 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

12:52 • 10225 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Утром в Николаеве раздались взрывы, в области продолжаются обстрелы

Утром в Николаеве раздались взрывы, в области продолжаются обстрелы

Киев • УНН

 • 130891 просмотра

КИЕВ. 8 июля. УНН. В Николаеве утром раздались взрывы. В области продолжаются обстрелы – по предварительной информации, есть разрушение объектов инфраструктуры и жилых домов, передает УНН.

Детали

Как сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, с 06:45 продолжаются обстрелы пгт Березнеговатое Баштанского района. По предварительным данным, есть разрушение объектов инфраструктуры, жилых домов. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Сегодня утром также раздавались взрывы в Николаеве, информация уточняется.

Вчера вечером враг обстрелял Широковскую общину, пострадавших нет.

В Николаевском районе вчера в результате обстрелов села Украинка Галицыновской общины погибли два человека.

Дополнение

7 июля в результате обстрелов российских оккупантов Николаевской области получили ранения 18 мирных жителей.

Украинские Национальные Новости

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