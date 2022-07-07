Миколаївщина: вчора окупанти поранили ще 18 людей

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"За минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 18 людей. Дітей серед постраждалих немає. Усі постраждалі доставлені у наші медичні заклади і отримують необхідну допомогу", - написала Замазєєва.

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Під удари потрапили населені пункти Баштанського і Миколаївського районів. Обстріли зафіксовано у Очаківській, Широківській, Березнегуватській, Первомайській, Куцурубській та Галіцинівській громадах.

Станом на сьогоднішній ранок у миколаївських лікарнях перебуває 294 людини, які постраждали від атак окупантів.

Нагадаємо

Вранці російські окупанти обстріляли Очаків та Куцурубську громаду на Миколаївщині – зруйновано фермерське господарство.

У Миколаївській області внаслідок збройної агресії росії пошкоджено понад 6 тисяч об’єктів інфраструктури, з яких понад 4 тисячі – об’єкти житлового фонду.