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Миколаївщина: вчора окупанти поранили ще 18 людей

Миколаївщина: вчора окупанти поранили ще 18 людей

Київ • УНН

 • 148850 перегляди

КИЇВ. 7 липня. УНН. Вчора внаслідок обстрілів російських окупантів Миколаївщини дістали поранення ще 18 мирних жителів. Про це повідомила голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва в Telegram, інформує УНН.

Цитата

"За минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 18 людей. Дітей серед постраждалих немає. Усі постраждалі доставлені у наші медичні заклади і отримують необхідну допомогу", - написала Замазєєва.

Деталі

Під удари потрапили населені пункти Баштанського і Миколаївського районів. Обстріли зафіксовано у Очаківській, Широківській, Березнегуватській, Первомайській, Куцурубській та Галіцинівській громадах.

Станом на сьогоднішній ранок у миколаївських лікарнях перебуває 294 людини, які постраждали від атак окупантів.

Нагадаємо

Вранці російські окупанти обстріляли Очаків та Куцурубську громаду на Миколаївщині – зруйновано фермерське господарство.

У Миколаївській області внаслідок збройної агресії росії пошкоджено понад 6 тисяч об’єктів інфраструктури, з яких понад 4 тисячі – об’єкти житлового фонду.

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