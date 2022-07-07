Миколаївщина: вчора окупанти поранили ще 18 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. Вчора внаслідок обстрілів російських окупантів Миколаївщини дістали поранення ще 18 мирних жителів. Про це повідомила голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва в Telegram, інформує УНН.
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"За минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 18 людей. Дітей серед постраждалих немає. Усі постраждалі доставлені у наші медичні заклади і отримують необхідну допомогу", - написала Замазєєва.
Деталі
Під удари потрапили населені пункти Баштанського і Миколаївського районів. Обстріли зафіксовано у Очаківській, Широківській, Березнегуватській, Первомайській, Куцурубській та Галіцинівській громадах.
Станом на сьогоднішній ранок у миколаївських лікарнях перебуває 294 людини, які постраждали від атак окупантів.
Нагадаємо
Вранці російські окупанти обстріляли Очаків та Куцурубську громаду на Миколаївщині – зруйновано фермерське господарство.
У Миколаївській області внаслідок збройної агресії росії пошкоджено понад 6 тисяч об’єктів інфраструктури, з яких понад 4 тисячі – об’єкти житлового фонду.