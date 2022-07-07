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Миколаївщина: окупанти вранці обстріляли Очаків і знищили фермерське господарство

Миколаївщина: окупанти вранці обстріляли Очаків і знищили фермерське господарство

Київ • УНН

 • 112494 перегляди

КИЇВ. 7 липня. УНН. Російські окупанти обстріляли вранці Очаків та Куцурубську громаду на Миколаївщині. Зруйновано фермерське господарство. Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.

Цитата

«Вранці, 7 липня, з 5:19 місто Очаків Очаківської громади зазнало обстрілів. Потерпілих немає. Також вранці, 7 липня, були обстріли Острівського старостинського округу Куцурубської громади. Зруйновано фермерське господарство. Потерпілих немає», - написав Кім у Telegram.

Деталі

Також він повідомив, що ввечері, 6 липня, внаслідок потрапляння боєприпасів та їх уламків виникло загоряння сухої трави в Корабельному районі міста Миколаїв.

За його словами, у Баштанському районі вранці, 6 липня, близько 8:00 було обстріляно Широківську громаду. Обстріли були переважно поза межами населених пунктів, внаслідок чого відбулися займання полів. Потерпілих немає.

«Тривають обстріли сіл по лінії розмежування у Березнегуватській громаді. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється», - повідомив Кім.

Він також повідомив про ситуацію у Миколаївському районі.

«Вчора, 6 липня, зафіксовані обстріли в Первомайській громаді. Внаслідок чого в селі Новомиколаївка відбулося займання сухостою та зернових полів, пошкоджено житлові будинки. В селі Білозірка орієнтовно об 11:00 пошкоджено магазин. В смт Первомайське о 15:40 пошкоджено приватні сектори та виникли загоряння полів з урожаєм. Також, вчора, 6 липня, близько 11:00 окупанти обстріляли касетними боєприпасами седа Лимани Галицинівської громади. Внаслідок чого виникло загорання сухостою в городах місцевих жителів. Потерпілих немає», - написав Кім.

За його словами, після ворожих обстрілів, ввечері, 6 липня, в селі Шевченкове Шевченківської громади виникла пожежа поля з ячменем та сухої трави.

Доповнення

У Миколаївській області, внаслідок збройної агресії росії, пошкоджено понад 6 тисяч об’єктів інфраструктури, з яких понад 4 тисячі – об’єкти житлового фонду.

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