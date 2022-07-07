Николаевская область: оккупанты утром обстреляли Очаков и уничтожили фермерское хозяйство
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. Российские оккупанты обстреляли утром Очаков и Куцурубскую громаду в Николаевской области. Разрушено фермерское хозяйство. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает УНН.
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«Утром, 7 июля, с 5:19 город Очаков Очаковской громады подвергся обстрелам. Потерпевших нет. Также утром, 7 июля, были обстрелы Островского старостинского округа Куцурубской громады. Разрушено фермерское хозяйство. Пострадавших нет», – написал Ким в Telegram.
Детали
Также он сообщил, что вечером, 6 июля, в результате попадания боеприпасов и их обломков возникло возгорание сухой травы в Корабельном районе города Николаева.
По его словам, в Баштанском районе утром, 6 июля, около 8:00 была обстреляна Широковская громада. Обстрелы были преимущественно вне населенных пунктов, в результате чего произошло возгорание полей. Потерпевших нет.
«Продолжаются обстрелы сел по линии разграничения в Березнеговатской громаде. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется», - сообщил Ким.
Он также сообщил о ситуации в Николаевском районе.
«Вчера, 6 июля, зафиксированы обстрелы в Первомайской громаде. В результате чего в селе Новониколаевка произошло возгорание сухостоя и зерновых полей, повреждены жилые дома. В селе Белозерка ориентировочно в 11:00 поврежден магазин. В пгт Первомайское в 15:40 повреждены частные сектора и возникли возгорания полей с урожаем. Также, вчера, 6 июля, около 11:00 оккупанты обстреляли кассетными боеприпасами седа Лиманы Галицыновской громады. В результате чего возникло возгорание сухостоя в огородах местных жителей. Пострадавших нет», – написал Ким.
По его словам, после вражеских обстрелов, вечером, 6 июля, в селе Шевченково Шевченковской громады возник пожар поля с ячменем и сухой травы.
Дополнение
В Николаевской области, вследствие вооруженной агрессии россии, повреждено более 6 тысяч объектов инфраструктуры, из которых более 4 тысяч – объектов жилого фонда.