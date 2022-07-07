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Николаевская область: вчера оккупанты ранили еще 18 человек

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 июля. УНН. Вчера в результате обстрелов российских оккупантов Николаевской области получили ранения еще 18 мирных жителей. Об этом сообщила глава Николаевского облсовета Анна Замазеева в Telegram, информирует УНН.

Цитата

"За прошлые сутки в Николаевской области ранения получили 18 человек. Детей среди пострадавших нет. Все пострадавшие доставлены в наши медицинские учреждения и получают необходимую помощь", - написала Замазеева.

Детали

Под удары попали населенные пункты Баштанского и Николаевского районов. Обстрелы зафиксированы в Очаковской, Широковской, Березнеговатской, Первомайской, Куцурубской и Галицыновской громадах.

По состоянию на сегодняшнее утро в николаевских больницах находятся 294 человека, которые пострадали от атак оккупантов.

Напомним

Утром российские оккупанты обстреляли Очаков и Куцурубскую общину в Николаевской области – разрушено фермерское хозяйство.

В Николаевской области в результате вооруженной агрессии россии повреждено более 6 тысяч объектов инфраструктуры, из которых свыше 4 тысяч – объекты жилого фонда.

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