Михаил Кохан стал бронзовым призером чемпионата Европы по метанию молота

Украинский спортсмен Михаил Кохан завоевал свою первую награду на взрослом континентальном первенстве. Ранее он дважды побеждал на молодежном ЧЕ. Об этом сообщает НОК Украины, пишет УНН.

На протяжении всего финала Михаил находился среди претендентов на награды в секторе метания молота. В своей лучшей попытке наш спортсмен продемонстрировал результат 80.18 м. Этого хватило, чтобы замкнуть тройку призеров, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что спорцмен получил свою первую награду чемпионата Европы в карьере.

Также сообщается, что золотую награду завоевал представитель Польши Войцак Новицки (80.95 м), серебро у спортсмена из Венгрии Венце Халажа (80.49 м).

Напомним

Ярослава Магучих завоевала "золото" и установила новый рекорд Европы в прыжках в высоту среди женщин на 2,01 м на чемпионате Европы по легкой атлетике в Риме, а украинка Ирина Геращенко завоевала "бронзу" с результатом 1,95 м.