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Михайло Кохан став бронзовим призером чемпіонату Європи з метання молота

Михайло Кохан став бронзовим призером чемпіонату Європи з метання молота

Київ • УНН

 • 24188 перегляди

Український легкоатлет Михайло Кохан здобув бронзову нагороду на чемпіонаті Європи-2024 у секторі метання молоту з результатом 80,18 метра.

Український спортсмен Михайло Кохан завоював свою першу нагороду на дорослій континентальній першості. Раніше він двічі перемагав на молодіжному ЧЄ. Про це повідомляє НОК України, пише УНН.

Впродовж усього фіналу Михайло перебував серед претендентів на нагороди у секторі метання молота. У своїй найкращій спробі наш спортсмен продемонстрував результат 80.18м. Цього вистачило, аби замкнути трійку призерів,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що спорцмен здобув свою першу нагороду чемпіонату Європи у кар'єрі.

Також повідомляється, що золоту нагороду виборов представник Польщі Войцак Новіцкі (80.95м), срібло у спортсмена з Угорщини Венце Халажа (80.49м).

Нагадаємо

Ярослава Магучіх завоювала "золото" і встановила новий рекорд Європи в стрибках у висоту серед жінок на 2,01 м на чемпіонаті Європи з легкої атлетики в Римі, а українка Ірина Геращенко завоювала "бронзу" з результатом 1,95 м.

Ольга Розгон

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