Миграционный скандал в Венгрии: Вебер отправится на переговоры с премьером Орбаном

“В последующие дни я буду искать возможность лично поговорить с Виктором Орбаном в Будапеште, потому что я хочу попробовать объяснить ему, что сейчас он находится на грани выхода из ЕНП”, — цитирует Вебера информагентство dpa.

Вебер добавил, что речь идет о конфликте между странами Восточной и Западной Европы или о миграционной политике. По его словам, речь идет о том, “какие ценности важны для Европейской народной партии и ЕС”.

В состав ЕНП входят 56 партий. Среди них — немецкие ХДС и ХСС, “Фидес”, Forza Italia экс-премьера Италии Сильвио Берлускони и другие. Сейчас 13 партий требуют приостановить членство венгерской “Фидес” или вообще исключить ее из ЕНП.

Причиной недовольства многих партий-членов ЕНП стала медиакампания венгерского правительства, в рамках которой на улицах страны разместили плакаты с фотографиями главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера и американского миллиардера Джорджа Сороса с подписями, что они якобы поощряют миграцию в ЕС. Вебер выдвигал Орбану ультиматум и призвал извиниться за это.

Руководство ЕНП голосовать относительно дальнейшего пребывания “Фидес” в рядах европейского объединения правоцентристов 20 марта.

Как сообщал УНН, кандидатом на пост главы Еврокомиссии от Европейской народной партии может стать глава фракции этой партии в Европарламенте Манфред Вебер. Его кандидатуру поддержала канцлер Германии Ангела Меркель.