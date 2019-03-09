Миграционный скандал в Венгрии: Вебер отправится на переговоры с премьером Орбаном
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Кандидат в президенты Еврокомиссии от консервативной Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер отправится в Будапешт, чтобы провести переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Вебер заявил об этом в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag, фрагменты которого опубликованы в субботу, 9 марта. О визите стало известно на фоне угроз Орбана вывести его правящую партию "Фидес" из состава ЕНП и требований многих партий-членов ЕНП исключить "Фидес" по объединению или приостановить ее членство, передает УНН.
“В последующие дни я буду искать возможность лично поговорить с Виктором Орбаном в Будапеште, потому что я хочу попробовать объяснить ему, что сейчас он находится на грани выхода из ЕНП”, — цитирует Вебера информагентство dpa.
Вебер добавил, что речь идет о конфликте между странами Восточной и Западной Европы или о миграционной политике. По его словам, речь идет о том, “какие ценности важны для Европейской народной партии и ЕС”.
В состав ЕНП входят 56 партий. Среди них — немецкие ХДС и ХСС, “Фидес”, Forza Italia экс-премьера Италии Сильвио Берлускони и другие. Сейчас 13 партий требуют приостановить членство венгерской “Фидес” или вообще исключить ее из ЕНП.
Причиной недовольства многих партий-членов ЕНП стала медиакампания венгерского правительства, в рамках которой на улицах страны разместили плакаты с фотографиями главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера и американского миллиардера Джорджа Сороса с подписями, что они якобы поощряют миграцию в ЕС. Вебер выдвигал Орбану ультиматум и призвал извиниться за это.
Руководство ЕНП голосовать относительно дальнейшего пребывания “Фидес” в рядах европейского объединения правоцентристов 20 марта.
Как сообщал УНН, кандидатом на пост главы Еврокомиссии от Европейской народной партии может стать глава фракции этой партии в Европарламенте Манфред Вебер. Его кандидатуру поддержала канцлер Германии Ангела Меркель.