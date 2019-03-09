Міграційний скандал в Угорщині: Вебер вирушить на переговори з прем'єром Орбаном

КИЇВ. 10 березня. УНН. Кандидат у президенти Єврокомісії від консервативної Європейської народної партії (ЄНП) Манфред Вебер вирушить до Будапешта, аби провести переговори з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Вебер заявив про це в інтерв'ю німецькому виданню Welt am Sonntag, фрагменти якого опубліковані в суботу, 9 березня. Про візит стало відомо на тлі погроз Орбана вивести його правлячу партію "Фідес" зі складу ЄНП та вимог багатьох партій-членів ЄНП виключити "Фідес" з об'єднання або ж призупинити її членство, передає УНН.