Миграционный прирост населения за два месяца превысил 4,3 тысячи человек

В частности, по данным Госстатистики, за два месяца текущего года в Украину прибыло 72 800 человек, при этом выехало из страны 68 ​​444. Соответственно, миграционный прирост за этот период составил 4 356 человек.

В то же время, стоит обратить внимание на то, что вследствие миграции количество населения уменьшилось в таких областях (количество выбывших превысило число прибывших): Винницкая, Волынская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Николаевская, Ровенская, Сумская, Херсонская, Черкасская.

Добавим, данные приведены без учета временно оккупированной территории АР Крым и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, Президент Украины внес на рассмотрение парламента проект закона № 8297 о внесении изменений в закон Украины “О гражданстве Украины” относительно усовершенствования его отдельных положений.