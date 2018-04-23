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Миграционный прирост населения за два месяца превысил 4,3 тысячи человек

Киев • УНН

 • 9225 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. В январе-феврале 2018 года миграционный прирост населения Украины составил 4 356 человек. То есть в Украину приехало больше людей, чем уехало из нее. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, передает УНН.

Миграционный прирост населения за два месяца превысил 4,3 тысячи человек

В частности, по данным Госстатистики, за два месяца текущего года в Украину прибыло 72 800 человек, при этом выехало из страны 68 ​​444. Соответственно, миграционный прирост за этот период составил 4 356 человек.

В то же время, стоит обратить внимание на то, что вследствие миграции количество населения уменьшилось в таких областях (количество выбывших превысило число прибывших): Винницкая, Волынская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Николаевская, Ровенская, Сумская, Херсонская, Черкасская.

Добавим, данные приведены без учета временно оккупированной территории АР Крым и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, Президент Украины внес на рассмотрение парламента проект закона № 8297 о внесении изменений в закон Украины “О гражданстве Украины” относительно усовершенствования его отдельных положений.

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