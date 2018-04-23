Міграційний приріст населення за два місяці перевищив 4,3 тисячі осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. У січні-лютому 2018 року міграційний приріст населення України становив 4 356 осіб. Тобто до України приїхало більше людей, ніж поїхало з неї. Про це свідчать дані Державної служби статистики України, передає УНН.
Зокрема, за даними Держстатистики, за два місяці поточного року до України прибуло 72 800 осіб, при цьому виїхало з країни 68 444. Відповідно, міграційний приріст за цей період склав 4 356 осіб.
Водночас, варто звернути увагу на те, внаслідок міграції кількість населення зменшилась у таких областях (кількість вибулих перевищила кількість прибулих): Вінницька, Волинська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Рівненська, Сумська, Херсонська, Черкаська.
Додамо, дані наведені без урахування тимчасово окупованої території АР Крим та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
Нагадаємо, Президент України вніс на розгляд парламенту проект закону № 8297 про внесення змін до закону України “Про громадянство України” щодо удосконалення його окремих положень.