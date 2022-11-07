Миграционная политика Польши: украинские беженцы от войны и белорусские нелегальные эмигранты – разные вещи

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Украинцы, пересекающие польскую границу — это беженцы войны, бегущие от российской агрессии. Польша для них является первой безопасной страной, — написал в понедельник в Twitter Станислав Жарин, правительственный уполномоченный по безопасности информационного пространства Республики Польша.

Он добавил, что ситуация на польско-белорусской границе — это «совершенно другая история».

Таким образом он прокомментировал интервью, данное в тот день вице-президентом Бундестага Катрин Геринг-Экардт портала RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), в котором она говорила о существовании «двухуровневой» миграционной политики в Польше.

Беженцы от войны с Украины «приезжают в Польшу в соответствии с польским и украинским законодательством и процедурами», — сообщил Жарин, одновременно отметив, что «совсем другая история — ситуация на польско-белорусском границе».

«Кодон (польско-белорусский) ежедневно атакуют нелегальные мигранты в рамках нелегальной миграции, которым руководят белорусские и российские службы. Иностранцы приезжают в Беларусь из России, и этот элемент российской агрессии», — объяснил министр. Он добавил, что эти лица «находятся в Беларуси на законных основаниях, их туда пригласили с предусмотренными законом разрешениями».

Напомним

Международная правозащитная организация Amnesty International утверждает, что власти Латвии жестокими мерами избавляются от наплыва новых мигрантов из страны, а некоторых даже пытали.