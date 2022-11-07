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Міграційна політика Польщі: українські біженці від війни та білоруські нелегальні емігранти — різні речі

Міграційна політика Польщі: українські біженці від війни та білоруські нелегальні емігранти — різні речі

Київ • УНН

 • 390921 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. У Міграційній політиці Польщі заявили, що українські біженці, які тікають від війни та білоруські нелегальні емігранти — це різні речі. Про це інформує УНН з посиланням на “Польське радіо”.

Деталі

Українці, які перетинають польський кордон — це біженці війни, які тікають від російської агресії. Польща для них є першою безпечною країною, — написав у понеділок у Twitter Станіслав Жарин, урядовий уповноважений з питань безпеки інформаційного простору Республіки Польща.

Він додав, що ситуація на польсько-білоруському кордоні — це «абсолютно інша історія».

Таким чином він прокоментував інтерв’ю, дане того дня віце-президентом Бундестагу Катрін Герінг-Екардт порталу RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), в якому вона говорила про існування «дворівневої» міграційної політики в Польщі.

Біженці від війни з України «приїжджають до Польщі відповідно до польського та українського законодавства та процедур», — повідомив Жарин, одночасно зазначивши, що «зовсім інша історія — ситуація на польсько-білоруському кордоні».

«Кодон (польсько-білоруський) щодня атакують нелегальні мігранти в рамках нелегальної міграції, яким керують білоруські та російські служби. Іноземці приїжджають до Білорусі з Росії, і це елемент російської агресії», — пояснив міністр. Він додав, що ці особи «перебувають у Білорусі на законних підставах, їх туди запросили з передбаченими законом дозволами».

Нагадаємо

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International стверджує, що влада Латвії жорстокими заходами позбувається напливу нових мігрантів із країни, а деяких навіть катувала.

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