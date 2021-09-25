Мигранты из Гаити покинули лагерь на границе с Техасом
Киев • УНН
КИЕВ. 25 сентября. УНН. Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас заявил в пятницу, что лагерь мигрантов, сформированный в Дель-Рио в штате Техас, ликвидирован. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ABC News.
Детали
“По состоянию на сегодняшнее утро в лагере под международным мостом Дель-Рио больше нет мигрантов”, — сказал Майоркас в пятницу на брифинге в Белом доме.
По словам министра, около 2 тыс. мигрантов доставили обратно на Гаити, почти 8 тыс. вернулись в Мексику самостоятельно.
Также он сказал, что более 17 400 мигрантов (в основном гаитян) находятся еще в США. Отмечают, что 5000 из тех, кто остались, все еще на рассмотрении Министерства внутренней безопасности, и примерно 12 400 смогут остаться в США и заявить о своей защите перед судьями по иммиграционным делам.
Добавим, что согласно закону мигрантам разрешено подавать прошение о предоставлении убежища. Рассмотрение дел о предоставлении убежища может занять от шести месяцев до нескольких лет.
Напомним
На прошлой неделе более 12 000 мигрантов разбили лагерь вокруг моста в Дель-Рио в штате Техас. Официальные лица заявили, что большинство мигрантов из Гаити, беднейшей страны Северной и Южной Америки, которая сильно пострадала от стихийных бедствий в последние годы, в частности от сильного землетрясения в прошлом месяце. Также гаитяне массово бегут от бандитского насилия.
США в течение недели организовывали рейсы, которые доставляли мигрантов на родину.